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18:58, 24 апреля 2024Мир

Байден утвердил военную помощь Украине и другим союзникам. Поставки Киеву начнутся в ближайшие часы

Глава США Байден подписал закон о помощи Украине и другим союзникам США
СюжетПередача кассетных боеприпасов Украине

Фото: Mauricio Campino / U.S. Air Force / Reuters

Президент США Джо Байден в среду, 24 апреля, утвердил законопроект о выделении Украине и другим союзникам — Израилю и Тайваню — военной помощи. Эта мера, по его словам, окажет жизненно важную поддержку странам, «чтобы они могли защитить себя от угроз своему суверенитету».

Размер нового пакета помощи Украине составит около 61 миллиарда долларов. При этом больше трети от суммы (23 миллиарда) будут выделены на восполнение запасов США. 13,8 миллиарда предназначены для закупки вооружений для Украины, еще более 11 миллиардов — на «текущие военные операции США в регионе». 7,9 миллиарда уйдут на поддержание функционирования украинского правительства, а 26 миллионов — на надзор за предоставляемой помощью Киеву.

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Возобновление поставок оружия Киеву ожидается в ближайшие часы

США будут готовы уже в ближайшие часы возобновить военные поставки Украине.

Америка поддерживает наших друзей. Мы выступаем против диктаторов. Мы ни перед кем не склонимся, точно не перед [президентом России] Владимиром Путиным

Джо Байденпрезидент США

Документ предусматривает передачу Киеву дальнобойных ракет ATACMS, боеприпасов для противовоздушной обороны (ПВО), артиллерии, ракетных систем. В Пентагоне уточнили, что стоимость пакета помощи составит один миллиард долларов. В него войдут боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, артиллерийские снаряды, в том числе кассетного типа, боевые машины пехоты Bradley, высокоточные авиационные боеприпасы и аэродромное оборудование.

Кроме того, Вооруженные силы Украины получат патроны для стрелкового вооружения, бронированные машины MRAP и HMMWV, противотанковые комплексы и другую технику.

В России указали, что Украина заплатит непомерную цену за помощь США

Депутат Госдумы от Севастополя, член Комитета по международным делам Дмитрий Белик, комментируя решение Байдена, отметил, что Украине придется заплатить непомерную цену за новую помощь США. Он подчеркнул, что страна увязла в долгах на десятки лет вперед.

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При этом, по его словам, у страны вряд ли когда-либо найдутся деньги, чтобы рассчитаться с этими долгами. «Но зато у нее есть предприятия, плодородные земли, полезные ископаемые, а может быть, просто земля для захоронения токсичных и радиоактивных отходов. Это будет плата и проценты по долгу», — указал он.

На Украине же решение Конгресса США о помощи прокомментировали восклицанием «аллилуйя!». Министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба заявил, что верил в то, что Киев «добьется положительного результата».

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      Анастасия Алимпиева
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