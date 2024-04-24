Байден подпишет законопроект о помощи Украине. Когда США возобновят поставки оружия Киеву?

Проект помощи Украине и Израилю прошел процедуру голосования в Сенате США

Президент США Джо Байден подпишет в среду, 24 апреля, одобренный Конгрессом пакет законопроектов об оказании военной помощи Украине.

В пресс-службе Белого дома сообщили, что эта дата была выбрана для того, чтобы Соединенные Штаты могли на текущей неделе возобновить поставки оружия Украине.

Я подпишу законопроект, как только он попадет завтра на мой стол, чтобы мы смогли начать отправлять оружие на Украину на этой неделе Джо Байден Президент США

Также глава Белого дома планирует обратиться к американским гражданам насчет ситуации с выделением нового пакета помощи Киеву.

Сенат Конгресса США одобрил законопроект о помощи Украине

По итогам голосования Сенат Конгресса США принял законопроект о внешней помощи союзникам Вашингтона, включая Украину, Израиль и Тайвань. Документ поддержали 75 человек, против него высказались 17 сенаторов.

75 членов Сената Конгресса США поддержали законопроект о помощи Украине, Израилю и Тайваню

20 апреля Палата представителей Конгресса США также приняла проект о дополнительной помощи Украине почти на 61 миллиард долларов. Законопроект поддержали 311 конгрессменов, еще 112 высказались против.

Таким образом, обе палаты Конгресса одобрили законопроект. Теперь он поступит на подпись президенту Соединенных Штатов.

Зеленский поблагодарил США

Президент Украины Владимир Зеленский выразил благодарность американским сенаторам, которые одобрили выделение 60,64 миллиарда долларов военной помощи Киеву. Украинский лидер поблагодарил «всех американцев», которые осознают, «что историческое значение этого законопроекта выходит за рамки политики».

Это голосование укрепляет роль США как маяка демократии и лидера свободного мира Владимир Зеленский Президент Украины

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, в свою очередь, заявил, что рассчитывает на продолжение поддержки Киева со стороны Вашингтона «для мира и безопасности в Европе».

Также США поблагодарил глава Министерства иностранных дел (МИД) Украины Дмитрий Кулеба. Глава ведомства также потребовал от чиновников Евросоюза (ЕС) прекратить дискуссии и предоставить республике системы ПВО.

Мы способны предотвратить худшие сценарии, если будем действовать вместе и без страха. Нужны уже сегодня конкретные и смелые решения по скорейшему предоставлению Украине дополнительных систем Patriot и SAMP/T, ракет к ним, артиллерии и боеприпасов Дмитрий Кулеба Министр иностранных дел Украины

В пакет военной помощи ВСУ вошли ракеты ATACMS

Глава комитета Сената Конгресса США по разведке Марк Уорнер сообщил, что в новый пакет помощи войдут в том числе дальнобойные ракеты Army Tactical Missile System (ATACMS).

По его словам, американская администрация в последние два месяца готовилась к передаче украинской стороне средств дальнего огневого поражения, таких как ATACMS. Соответствующее положение прописано в одобренном накануне законопроекте.

В конце марта Зеленский заявлял, что украинская армия планирует использовать американские ракеты ATACMS для ударов по Крыму. Он отмечал, что главной целью на полуострове являются аэродромы. По его словам, Киеву срочно необходимы дальнобойные американские ракеты.

Ракеты ATACMS сейчас не на Украине… Россия знает, что мы можем уничтожить эти самолеты, они не будут атаковать из Крыма Владимир Зеленский Президент Украины

Однако депутат от Севастополя Дмитрий Белик в ответ на заявления украинского лидера отмечал, что Вооруженные силы России найдут способ противостоять ударам американских ракет по Крыму.