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15:35, 22 апреля 2024Бывший СССР

Кулеба призвал прекратить дискуссии и предоставить Украине системы ПВО

Кулеба призвал страны ЕС прекратить дискуссии и предоставить Украине системы ПВО
Дмитрий Кулеба

Дмитрий Кулеба. Фото: Alina Smutko / Reuters

Глава Министерства иностранных дел (МИД) Украины Дмитрий Кулеба призвал чиновников Евросоюза (ЕС) прекратить дискуссии и предоставить республике системы ПВО. Его слова передает пресс-служба МИД.

Кулеба принял онлайн-участие во встрече министров иностранных дел и обороны стран-членов ЕС, где призвал участников встречи остановить Россию методом силы.

«Мы способны предотвратить худшие сценарии, если будем действовать вместе и без страха. Нужны уже сегодня конкретные и смелые решения по скорейшему предоставлению Украине дополнительных систем Patriot и SAMP/T, ракет к ним, артиллерии и боеприпасов», — заявил дипломат.

Помимо этого, он поблагодарил Палату представителей Конгресса США за предоставление пакета помощи Украине на сумму около 61 миллиарда долларов, который поддержали 311 конгрессменов.

Ранее Кулеба возмутился из-за нежелания Великобритании сбивать российские ракеты после помощи Лондона в отражении атак Ирана на Израиль.

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      Валентин Карант
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