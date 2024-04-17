Глава МИД Украины возмутился нежеланию Лондона сбивать российские ракеты

Кулеба возмутился нежеланию Великобритании сбивать российские ракеты

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба возмутился нежеланию Великобритании сбивать российские ракеты после помощи Лондона в отражении атак Ирана на Израиль. Об этом дипломат заявил в интервью LBC.

По словам главы МИД Великобритании Дэвида Кэмерона, прямое столкновение сил НАТО с российскими войсками вызовет эскалацию конфликта, несмотря на то, что истребителям Королевских ВВС был дан зеленый свет на то, чтобы сбить иранский беспилотник над Израилем.

«С каких это пор перехват российских ракет означает втягивание кого-либо в войну с Россией? Насколько мне известно, российские ракеты не перевозят российские войска», — заявил Кулеба.

Ранее Дмитрий Кулеба заявил, что у него появились вопросы к Дэвиду Кэмерону, и он ожидает с нетерпением встречи в ближайшую неделю.