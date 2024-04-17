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15:50, 17 апреля 2024Бывший СССР

Глава МИД Украины заявил о появившихся вопросах к Лондону

Кулеба: после помощи в отражении атаки Ирана есть вопросы к Лондону
СюжетРабота систем ПВО:
Дмитрий Кулеба

Дмитрий Кулеба. Фото: Alina Smutko / Reuters

Глава Министерства иностранных дел (МИД) Украины Дмитрий Кулеба заявил, что у него появились вопросы к главе дипломатического ведомства Великобритании Дэвиду Кэмерону после помощи Израилю в отражении атак Ирана. Об этом дипломат заявил в интервью LBC.

Кулеба заявил, что он ожидает с нетерпением встречи с главой МИД Великобритании после помощи Лондона в отражении иранской атаки на Израиль.

«У меня появились новые вопросы, и я с нетерпением жду предстоящих встреч, в том числе с Кэмероном, которая, как ожидается, состоится на этой неделе, чтобы провести открытые дискуссии», — заявил министр.

Ранее стало известно, что Дмитрий Кулеба планирует посетить встречу G7, которая пройдет в Италии для обсуждения поставок зенитных ракетных комплексов Patriot Украине. Темой обсуждения, помимо поставок ПВО, станут противодействие сотрудничеству России и КНДР и использование замороженных российских активов для финансирования Украины.

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