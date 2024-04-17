Глава МИД Украины посетит Италию и примет участие во встрече G7

Глава МИД Украины Кулеба посетит Италию для обсуждения поставок Patriot

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба планирует посетить встречу G7, которая пройдет в Италии для обсуждения поставок зенитных ракетных комплексов Patriot Украине. О том, что министр примет участие во встрече «Большой семерки», пишет «РБК-Украина».

Глава МИД планирует провести ряд переговоров с главами дипломатий Великобритании, Италии, Канады, Германии, Франции, Японии, США, ЕС и генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Темой обсуждения, помимо поставок ПВО станут противодействие сотрудничеству России и КНДР и использование замороженных российских активов для финансирования Украины.

Ранее Дмитрий Кулеба заявил, что Украина продолжает атаки по российским объектам нефтяной промышленности вопреки требованиям США, так как те не передают ей зенитные ракетные комплексы Patriot.