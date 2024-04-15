На Украине назвали причину атак на российские НПЗ вопреки требованиям США

Кулеба: Украина не прекращает атаки на российские НПЗ, так как США не дают ПВО

Украина не прекращает атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) вопреки требованиям США, так как Вашингтон не дает Киеву системы противовоздушной обороны (ПВО) Patriot. Об этом в интервью украинскому телеканалу ТСН, запись которого доступна на YouTube, заявил министр иностранных дел республики Дмитрий Кулеба.

«Если партнеры говорят: "Мы вам дадим семь батарей Patriot завтра, но у нас к вам просьба: можно не делать этого и этого". Тогда есть предмет для разговора. А если у тебя нет этих систем, нет пакета помощи и тебя просят что-то не делать, тогда нет предмета, тогда каждый выживает как может», — отметил он.

Глава украинского МИД отметил, что не верит в отсутствие у армии США хотя бы одной батареи Patriot, с помощью которой можно «спасти на миллиарды долларов инфраструктуры на Украине».

Ранее газета The Washinton Post сообщила, что президент Украины Владимир Зеленский отмахнулся от требований Вашингтона не атаковать российские НПЗ. По данным издания, в феврале в рамках встречи с Зеленским вице-президент Соединенных Штатов Камала Харрис отмечала безрассудность украинских ударов по НПЗ. При этом отмечается, что игнорирование просьб Вашингтона негативно сказалось на отношениях двух стран.