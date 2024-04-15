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16:36, 15 апреля 2024Бывший СССР

Зеленский отмахнулся от просьбы вице-президента США не атаковать российские НПЗ

WP: Зеленский отмахнулся от просьбы США не атаковать российские НПЗ

Фото: SOPA Images / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

В администрации президента США Джо Байдена призывали главу Украины Владимира Зеленского не атаковать российские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ), однако в Киеве от них отмахнулись. Об этом сообщает The Washington Post (WP) со ссылкой на знакомых с вопросом чиновников.

По данным издания, в феврале в рамках встречи с Зеленским вице-президент Соединенных Штатов Камала Харрис отмечала безрассудность украинских ударов по НПЗ. Она объясняла это ростом мировых цен на энергоносители и более агрессивными ответами Москвы на действия Киева.

«Просьба [не бить по российским объектам инфраструктуры] вызвала раздражение Зеленского и его помощников, которые рассматривают серию ударов беспилотников Киева по российским энергетическим объектам как редкое светлое пятно в изнурительной войне с более крупным и лучше оснащенным противником», — уточняют источники WP. Они добавили, что Зеленский отмахнулся от данных рекомендаций из-за неуверенности, что они отражают общую позицию администрации Байдена.

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Игнорирование просьб Запада привело к усилению напряженности в отношениях Украины и США.

Ранее на просьбу Соединенных Штатов прекратить атаковать НПЗ на российских территориях ответил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Он заявил, что каждый выживает как может, и предложил прекратить атаки в обмен на передачу союзниками нескольких систем противовоздушной обороны Patriot.

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      Екатерина Грищенко
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