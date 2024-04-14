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22:26, 14 апреля 2024Бывший СССР

В МИД Украины ответили на просьбу США не бомбить НПЗ России

Глава МИД Украины предложил прекратить бомбить НПЗ России в обмен на ПВО Patriot

Фото: Stoyan Nenov / Reuters

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба ответил на просьбу Соединенных Штатов, чтобы Вооруженные силы республики (ВСУ) перестали бомбить нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) на территории России. Он заявил в эфире украинского телеканала «Рада», что «каждый выживает, как может», и предложил прекратить атаки в обмен на передачу союзниками нескольких систем противовоздушной обороны (ПВО) Patriot, передает РИА Новости.

«Нужно мыслить своими интересами. Если партнеры говорят, мы вам даем семь батарей Patriot, у нас к вам просьба, можно не делать этого и этого, тогда есть предмет для разговора. А если нет батарей, нет пакета помощи, и тебя просят о чем-то, то нет предмета», — объяснил Кулеба.

Ранее стало известно об отказе ряда европейских стран передать Украине Patriot. Решение объяснили «необходимостью сохранить обороноспособность».

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      Александра Синицына
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