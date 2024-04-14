В МИД Украины ответили на просьбу США не бомбить НПЗ России
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба ответил на просьбу Соединенных Штатов, чтобы Вооруженные силы республики (ВСУ) перестали бомбить нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) на территории России. Он заявил в эфире украинского телеканала «Рада», что «каждый выживает, как может», и предложил прекратить атаки в обмен на передачу союзниками нескольких систем противовоздушной обороны (ПВО) Patriot, передает РИА Новости.
«Нужно мыслить своими интересами. Если партнеры говорят, мы вам даем семь батарей Patriot, у нас к вам просьба, можно не делать этого и этого, тогда есть предмет для разговора. А если нет батарей, нет пакета помощи, и тебя просят о чем-то, то нет предмета», — объяснил Кулеба.
Ранее стало известно об отказе ряда европейских стран передать Украине Patriot. Решение объяснили «необходимостью сохранить обороноспособность».