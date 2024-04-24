Стала известна дата подписания Байденом законопроекта о помощи Украине

Байден подпишет законопроект о помощи Украине 24 апреля

Президент Соединенных Штатов Джо Байден подпишет в среду, 24 апреля, одобренный Конгрессом пакет законопроектов об оказании военной помощи Украине. Была выбрана именно эта дата для того, чтобы Вашингтон мог на этой неделе возобновить поставки оружия Киеву, сказано в заявлении американского лидера, распространенном пресс-службой Белого дома, пишет ТАСС.

«Я подпишу законопроект, как только он попадет завтра на мой стол, чтобы мы смогли начать отправлять оружие на Украину на этой неделе», — уточнил Байден.

Также планируется, что американский лидер обратится в среду к американскому народу насчет ситуации с выделением нового пакета помощи Украине.

Ранее стало известно, что Сенат по итогам голосования принял законопроект о внешней помощи союзникам Вашингтона, включая Украину, Израиль и Тайвань. Таким образом, обе палаты Конгресса одобрили проект. Теперь он поступит на подпись президенту США Джо Байдену.

Ранее северокорейский политик сравнил американский законопроект о дополнительной военной помощи Украине с психотропным веществом, временно облегчающим страх Владимира Зеленского.