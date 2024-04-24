Военную помощь США Украине сравнили с психотропным веществом для Зеленского

МИД КНДР сравнил помощь США Киеву с психотропным веществом для Зеленского

Новая военная помощь США Украине временно поможет киевским властям. Об этом говорится в заявлении замглавы МИД КНДР Им Чхон Иля, опубликованном Центральным телеграфным агентством (ЦТАК).

Северокорейский политик сравнил американский законопроект о дополнительной военной помощи с психотропным веществом, временно облегчающим страх президента Украины Владимира Зеленского.

«Хотя США стараются продлить остаток жизни властей Зеленского "переливанием крови", это отнюдь не может изменить судьбу приспешников», — заявил Им Чхон Иль.

20 апреля Палата представителей Конгресса США приняла проект о дополнительной помощи Украине почти на 61 миллиард долларов. Законопроект поддержали 311 конгрессменов, еще 112 высказались против. Документ направлен для рассмотрения в Сенат.