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03:55, 24 апреля 2024Мир

Военную помощь США Украине сравнили с психотропным веществом для Зеленского

МИД КНДР сравнил помощь США Киеву с психотропным веществом для Зеленского
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Handout / Reuters

Новая военная помощь США Украине временно поможет киевским властям. Об этом говорится в заявлении замглавы МИД КНДР Им Чхон Иля, опубликованном Центральным телеграфным агентством (ЦТАК).

Северокорейский политик сравнил американский законопроект о дополнительной военной помощи с психотропным веществом, временно облегчающим страх президента Украины Владимира Зеленского.

«Хотя США стараются продлить остаток жизни властей Зеленского "переливанием крови", это отнюдь не может изменить судьбу приспешников», — заявил Им Чхон Иль.

20 апреля Палата представителей Конгресса США приняла проект о дополнительной помощи Украине почти на 61 миллиард долларов. Законопроект поддержали 311 конгрессменов, еще 112 высказались против. Документ направлен для рассмотрения в Сенат.

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      Марина Совина
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