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06:24, 24 апреля 2024Бывший СССР

На Украине призвали к новой помощи Киеву

Премьер Украины Шмыгаль призвал США к продолжению помощи Киеву

Фото: POOL / Reuters

Киев рассчитывает на новую помощи со стороны США. К этому призвал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

Политик отметил, что на прошлой неделе встречался с американскими сенаторами, в том числе с лидером большинства в Сенате США демократом Чаком Шумером. Представители американского правительства заверили Шмыгаля, что поддержка со стороны Вашингтона будет продолжаться.

«Спасибо за соблюдение слова и рассчитываем на продолжение мощной поддержки со стороны США для мира и безопасности в Европе», — написал Шмыгаль.

Ранее стало известно, что Сенат по итогам голосования принял законопроект о внешней помощи союзникам Вашингтона, включая Украину, Израиль и Тайвань. Таким образом, обе палаты Конгресса одобрили проект. Теперь он поступит на подпись президенту США Джо Байдену.

Ранее северокорейский политик сравнил американский законопроект о дополнительной военной помощи Украине с психотропным веществом, временно облегчающим страх Владимира Зеленского.

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      Евгений Силаев
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