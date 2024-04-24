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18:09, 24 апреля 2024Мир

Байден раскрыл сроки отправки новых военных поставок США на Украину

Байден: США начнут новые военные поставки на Украину в ближайшие часы

Фото: Mauricio Campino / U.S. Air Force

В ближайшие часы США будут готовы начать новые военные поставки Украине, их проведение инициировано подписанием нового законопроекта о предоставлении Киеву многомиллиардного пакета помощи. Об этом заявил американский президент Джо Байден, сообщает Reuters.

«Конгресс принял закон, призванный укрепить нашу национальную безопасность и послать миру послание о силе американского лидерства: мы решительно выступаем за демократию и свободу, а также против тирании и угнетения», — добавил президент США.

Ранее президент США Джо Байден подписал законопроект о выделении Украине и другим союзникам Вашингтона военной помощи, пакет предполагает отправку Украине вооружений и боеприпасов на сумму более 61 миллиарда долларов.

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      Виктория Кондратьева
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