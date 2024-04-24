Кулеба прокомментировал восклицанием решение Конгресса США о помощи Украине

Кулеба воскликнул «Аллилуйя», узнав о решении Конгресса США по помощи Украине

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба воскликнул «Аллилуйя», узнав о решении Конгресса США по военной помощи Украине. Его слова приводит The Guardian.

«Аллилуйя! Я верил в то, что мы добьемся положительного результата», — заявил Кулеба.

По его мнению, Конгресс принял решение отчасти благодаря поддержке религиозных консерваторов в общем и Майка Джонсона в частности. «Я думаю, что Майк Джонсон сделал доброе дело для Америки и для всего мира», — добавил дипломат.

Будучи евангельским христианином, как рассказал Кулеба, Джонсон отправил видеообращение в поддержку на молитвенный завтрак в Киеве, организованный председателем парламента Украины Русланом Стефанчуком.

Ранее Дмитрий Кулеба объяснил отказ в консульских услугах украинцам мобилизационного возраста за границей фразой «парни в окопах очень устали». По его словам, прекращение консульского обслуживания украинских мужчин призывного возраста, проживающих за границей, является шагом для обеспечения справедливости.