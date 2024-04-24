Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:08, 24 апреля 2024Бывший СССР

Кулеба прокомментировал восклицанием решение Конгресса США о помощи Украине

Кулеба воскликнул «Аллилуйя», узнав о решении Конгресса США по помощи Украине
Дмитрий Кулеба

Дмитрий Кулеба. Фото: Johanna Geron / Reuters

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба воскликнул «Аллилуйя», узнав о решении Конгресса США по военной помощи Украине. Его слова приводит The Guardian.

«Аллилуйя! Я верил в то, что мы добьемся положительного результата», — заявил Кулеба.

По его мнению, Конгресс принял решение отчасти благодаря поддержке религиозных консерваторов в общем и Майка Джонсона в частности. «Я думаю, что Майк Джонсон сделал доброе дело для Америки и для всего мира», — добавил дипломат.

Будучи евангельским христианином, как рассказал Кулеба, Джонсон отправил видеообращение в поддержку на молитвенный завтрак в Киеве, организованный председателем парламента Украины Русланом Стефанчуком.

Ранее Дмитрий Кулеба объяснил отказ в консульских услугах украинцам мобилизационного возраста за границей фразой «парни в окопах очень устали». По его словам, прекращение консульского обслуживания украинских мужчин призывного возраста, проживающих за границей, является шагом для обеспечения справедливости.

Что думаешь? Оцени!
      Валентин Карант
      Обсудить
      Последние новости

      «Ура, что еще сказать». Заместителя Шойгу задержали по делу об огромной взятке. Что об этом говорят военкоры и депутаты?

      Командира ВСУ заочно осудили в России. Бомбардировщики по его приказу атаковали брянскую нефтебазу

      Раскрыто роскошное имущество арестованного замминистра обороны России

      Стюардесса в мини сделала фото в самолете и взбудоражила пользователей сети

      Один российский регион получил миллиарды рублей на развитие

      Лукашенко назвал два условия своего ухода «на покой»

      Названо количество затопленного в Орске жилья

      Байден огласил новый список оружия и боеприпасов для Украины

      Названы последствия атаки БПЛА на российский регион

      Байден раскрыл сроки отправки новых военных поставок США на Украину

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше