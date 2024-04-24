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09:09, 24 апреля 2024Мир

В США назвали сроки поставок после подписания Байденом проекта помощи Украине

NYT: поставки США Киеву начнутся через несколько дней после подписания проекта
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Поставки США оружия Украине начнутся через несколько дней после подписания президентом США Джо Байдена проекта помощи Киеву. Об этом сообщает газета The New York Times (NYT).

Отмечается, что после того как американский лидер подпишет законопроекты, на Украину начнут поступать поставки американского оружия, включая ракеты для систем противовоздушной обороны (ПВО) и артиллерийские боеприпасы.

Кроме того, часть помощи может быть отправлена ​​из запасов Пентагона в Германии и доставлена ​​по железной дороге до украинской границы.

«Мы можем начать поставки в течение нескольких дней», — заявил представитель Пентагона.

Ранее Сенат Конгресса США по итогам голосования принял законопроект о внешней помощи союзникам Вашингтона, включая проект о дополнительной помощи Украине почти на 61 миллиард долларов. Теперь он поступит на подпись Байдену, который уже пообещал подписать его.

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      Семен Александров
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