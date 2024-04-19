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13:31, 19 апреля 2024Бывший СССР

Лавров заявил о бессмысленности переговоров с Зеленским

Лавров: Россия готова к переговорам, но говорить с Зеленским бессмысленно

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Москва готова к переговорам по урегулированию конфликта на Украине, но вести их с президентом Украины Владимиром Зеленским бессмысленно. Об этом журналистам заявил глава МИД России Сергей Лавров, его слова передает ТАСС.

«Мы обозначаем готовность к переговорам не ради красного словца, это действительно так, но разговоры с Зеленским бессмысленны по многим причинам», — отметил дипломат.

Руководитель дипломатического ведомства добавил, что в условиях неготовности украинских властей выработать договороспособную позицию и учитывать сложившуюся в результате конфликта ситуацию на земле, Россия вынуждена продолжать проведение специальной военной операции.

В марте Лавров уже упоминал неприемлемость «формулы Зеленского» в качестве принципа для урегулирования конфликта на Украине. Тогда дипломат также напомнил, что перед переговорами Киеву стоит отменить закон о невозможности проведения переговоров с российским президентом Владимиром Путиным.

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      Глеб Палехов
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