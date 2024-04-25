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03:25, 25 апреля 2024Бывший СССР

Зеленский описал исход конфликта на Украине словами «не все будут счастливы»

Зеленский заявил, что не все будут счастливы от исхода конфликта с Россией

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout / Reuters

Не все будут счастливы от исхода конфликта России и Украины заявил президент Владимир Зеленский в интервью телеканалу Fox News.

«Я не знаю, как это будет, я не уверен, что все будут счастливы», – сказал он. При этом он подчеркнул, что украинцы должны победить.

24 апреля президент США Джо Байден утвердил законопроект о выделении военной помощи Украине.

Зеленский заявил, что пакет помощи Киеву укрепит Вооруженные силы республики (ВСУ) и даст им шанс на победу. По словам украинского лидера, он очень надеется на то, что Украина действительно получит системы вооружений, в «которых так нуждаются тысячи солдат».

Размер нового пакета помощи Украине составит около 61 миллиарда долларов. При этом больше трети от суммы (23 миллиарда) будут выделены на восполнение запасов США. 13,8 миллиарда предназначены для закупки вооружений для Украины, еще более 11 миллиардов — на «текущие военные операции США в регионе». 7,9 миллиарда уйдут на поддержание функционирования украинского правительства, а 26 миллионов — на надзор за предоставляемой помощью Киеву.

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      Сергей Грехов
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