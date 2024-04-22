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18:49, 22 апреля 2024Бывший СССР

Зеленский второй раз за весну высказался о переговорах с Россией. Что об этом думают в Кремле?

Зеленский вновь допустил возможность начала переговоров с Россией

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Владимир Зеленский второй за весну высказался на тему переговоров России и Украины и заявил о готовности к ним. Окончательный итог по этому вопросу ожидается после саммита в Швейцарии.

«Мы подготовим документ о разрешении всех вопросов, с нашим видением, и мы найдем правильное время, чтобы передать его стороне врага и обсудить его с ней», — заявил Зеленский в разговоре с французским блогером Гуго Травер.

В прошлый раз Зеленский затронул тему переговоров в интервью телеканалу CBS News в конце марта. Тогда он отметил, что переговоры могут начаться без возвращения Украины к границам 1991 года, несмотря на то, что ранее Киев не рассматривал возможность переговоров до тех пор, пока российские войска не покинут территорию Украины в границах страны 1991 года.

В Кремле отреагировали на слова Владимира Зеленского

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин констатировал факт готовности Москвы к мирному решению украинского вопроса. По его словам, никакой мирной инициативы не было.

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

«Была констатация факта готовности России к мирному решению украинской проблемы. Это не была инициатива. Это была констатация собственно хорошо известной последовательной позиции главы государства», — подчеркнул Песков.

По его мнению, Украина де-юре отвергает возможность переговоров с Россией, и никакого прогресса по этой теме нет, несмотря на высказывания Зеленского.

Говоря о границах Украины 1991 года, Песков заявил, что в возможных переговорах с Россией Зеленскому придется учитывать новую геополитическую реальность. «У нас появилось четыре новых субъекта, и это нельзя не учитывать, это новая реальность, с которой, безусловно, всем придется считаться», — напомнил он.

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Ранее в МИД заявили о бессмысленности переговоров с Зеленским

Глава МИД России Сергей Лавров также высказывался о возможности переговоров и отмечал, что вести их с Владимиром Зеленским невозможно.

Мы обозначаем готовность к переговорам не ради красного словца, это действительно так, но разговоры с Зеленским бессмысленны по многим причинам

Сергей Лавровглава МИД России

По словам Лаврова, Москва давно заявила о готовности к переговорам, но власти Украины не могут выработать договороспособную позицию и учесть сложившуюся ситуацию на земле. По этой причине Россия вынуждена продолжать специальную военную операцию (СВО) на Украине.

Фото: RFE / RL / Serhii Nuzhnenko / Reuters

При этом глава министерства раскрыл подробности гарантий Украине на переговорах и назвал их «предельно серьезными». Российское руководство, по словам Лаврова, предпочитает переговоры дракам и войнам, но у России нет веры украинскому руководству по этому вопросу.

«Формулу мира» Зеленского назвали дорогой в пропасть

«Формула мира» Владимира Зеленского — дорога в пропасть, и на краю этой пропасти уже находятся и сама Украина, и западные страны, которые ее поддерживают. Об этом заявил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

По его словам, ставка верховного представителя ЕС по внешней политике и безопасности Жозепа Борреля на предложение украинского президента говорит о намерении Запада разжигать кризис.

Также глава МИД Сергей Лавров, комментируя «формулу Зеленского», предложил Киеву сначала отменить закон о невозможности проведения переговоров с российским президентом Владимиром Путиным.

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      Маргарита Миронова
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