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18:16, 22 апреля 2024Россия

Кремль напомнил о готовности Москвы к мирному решению украинского вопроса

Песков: Путин констатировал факт готовности России к мирному решению по Украине

Фото: Гавриил Григоров / РИА Новости

Президент России Владимир Путин констатировал факт готовности Москвы к мирному решению украинского вопроса. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков в эфире Первого канала.

«Никакой мирной инициативы не было. Была констатация факта готовности России к мирному решению украинской проблемы. Это не была инициатива. Это была констатация собственно хорошо известной последовательной позиции главы государства», — пояснил он.

Представитель Кремля ответил, что де-юре Киев отвергает возможность переговоров с Москвой. По этой теме, добавил он, нет никаких подвижек. Также Песков отметил, что специальная военная операция продолжается.

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Ранее пресс-секретарь главы государства заявил, что Москва готова к переговорам с Киевом в формате диалога и на базе Стамбульского договора. При этом он подчеркнул, что переговоры должны вестись лишь с учетом реалий.

Очные переговоры представителей России и Украины проходили в 2022 году сначала в Белоруссии, затем — в турецком Стамбуле. В итоге переговоры были заморожены, а в октябре 2022 года Владимир Зеленский подписал указ о запрете каких-либо переговоров с Россией. В свою очередь российские власти неоднократно заявляли, что не отказывались от переговоров, однако они должны проводиться с учетом реалий «на земле».

ЖЗЛ
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      Никита Абрамов
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