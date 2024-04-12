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14:08, 12 апреля 2024Россия

В Кремле высказались о возможности диалога с Киевом

Песков: Москва готова к диалогу с Киевом на базе Стамбульского договора

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Москва готова к переговорам с Киевом в формате диалога и на базе Стамбульского договора. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

При этом он подчеркнул, что переговоры должны вестись лишь с учетом реалий. Кроме того, Песков сообщил, что вчера, 11 апреля, Путин в очередной раз подтвердил готовность к диалогу. «Как правило, переговоры все равно опираются на что-то (...) Есть ряд новых реалий, от которых нельзя абстрагироваться, но в то же время это (стамбульский договор) могло бы быть неким базисом для начала переговоров», — объявил представитель Кремля.

Очные переговоры представителей России и Украины проходили сначала в Белоруссии, затем — в турецком Стамбуле. В конечном итоге переговоры были заморожены, а в октябре 2022 года Владимир Зеленский подписал указ о запрете каких-либо переговоров с Россией. В свою очередь российские власти неоднократно заявляли, что не отказывались от переговоров, однако они должны проводиться с учетом реалий «на земле».

Ранее глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что соглашение России и Украины по поводу урегулирования конфликта сейчас не представляется возможным. По его мнению, «россияне хотят капитуляции Украины».

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      Марк Леонов
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