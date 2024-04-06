В офисе Зеленского высказались о соглашении с Россией

Ермак: соглашение России и Украины сейчас не представляется возможным

Соглашение России и Украины по поводу урегулирования конфликта сейчас не представляется возможным, заявил глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак. Его слова приводит Politico.

«[Россияне] хотят капитуляции Украины. Но этого никогда не произойдет — все мы, кто сейчас на Украине, никогда не примем никаких компромиссов в отношении нашей независимости», — сказал Ермак.

В конце марта Зеленский заявлял, что Киев готов начать мирные переговоры с Москвой без выхода на границы 1991 года. Он допустил, что президент России Владимир Путин будет готов к диалогу, если Вооруженные силы Украины смогут выйти на границы 2022 года.

В Кремле, комментируя это заявление, заявили о неуместности комментариев по мирным переговорам. В свою очередь, глава МИД Сергей Лавров отреагировал на это фразой «мечтать не вредно».