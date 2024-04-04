Кремль заявил о неуместности комментариев о мирных переговорах по Украине

Пресс-секретарь Песков переадресовал вопрос о переговорах по Украине в МО РФ

Вопрос о мирных переговорах по Украине следует задавать Министерству обороны (МО) России. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

По заявлению Пескова, комментировать подобные вопросы из Кремля было бы неуместным.

Как сообщалось ранее, во время телефонного разговора министр обороны России Сергей Шойгу указал французскому коллеге Себастьяну Лекорню на готовность к диалогу по конфликту на Украине, однако счел бессмысленными встречи без участия Москвы.

«Лучше (...) обратиться в Министерство обороны. Вы все-таки говорите о контексте российско-французских контактов телефонных на уровне министров обороны», — заявил Песков.

В конце марта Владимир Зеленский заявил, что Украина готова начать мирные переговоры с Россией без выхода на границы 1991 года.