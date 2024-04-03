Шойгу счел бессмысленными переговоры по Украине без участия России
Шойгу заявил Лекорню, что переговоры по Украине бессмысленны без участия России
Министр обороны России Сергей Шойгу указал французскому коллеге Себастьяну Лекорню на готовность к диалогу по конфликту на Украине, однако счел бессмысленными встречи без участия Москвы. Об этом сообщили в Минобороны.
Глава ведомства отметил, что исходные положения урегулирования могли бы основываться на стамбульской мирной инициативе.
«Проведение встречи в Женеве без участия России — бессмысленно», — говорится в сообщении Минобороны.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский впервые заговорил о переговорах с Москвой до выхода республики на границы 1991 года. Он допустил, что российский лидер Владимир Путин будет готов к диалогу, если Вооруженные силы Украины смогут выйти на границы 2022 года.