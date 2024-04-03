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23:13, 3 апреля 2024Россия

Шойгу счел бессмысленными переговоры по Украине без участия России

Шойгу заявил Лекорню, что переговоры по Украине бессмысленны без участия России
Сергей Шойгу

Сергей Шойгу. Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Министр обороны России Сергей Шойгу указал французскому коллеге Себастьяну Лекорню на готовность к диалогу по конфликту на Украине, однако счел бессмысленными встречи без участия Москвы. Об этом сообщили в Минобороны.

Глава ведомства отметил, что исходные положения урегулирования могли бы основываться на стамбульской мирной инициативе.

«Проведение встречи в Женеве без участия России — бессмысленно», — говорится в сообщении Минобороны.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский впервые заговорил о переговорах с Москвой до выхода республики на границы 1991 года. Он допустил, что российский лидер Владимир Путин будет готов к диалогу, если Вооруженные силы Украины смогут выйти на границы 2022 года.

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      Марина Совина
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