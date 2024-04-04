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14:08, 4 апреля 2024Бывший СССР

Лавров описал заявления Зеленского фразой «мечтать не вредно»

Лавров про слова Зеленского о выходе на границы до СВО: мечтать не вредно

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Министр иностранных дел России Сергей Лавров описал заявления президента Украины Владимира Зеленского о готовности к переговорам с Москвой в случае выхода на границы февраля 2022 года фразой «мечтать не вредно». Об этом заявил глава МИД России в ходе встречи с журналистами, сообщает корреспондент Ленты.ру.

Лавров прокомментировал высказывания Зеленского о готовности к мирным переговорам без выхода на границы Украины 1991 года. Он добавил, что после провала переговоров в Стамбуле весной 2022 года вести переговоры с нынешним украинским руководством бессмысленно.

«Мечтать не вредно. Смешно, это производит жалкий вид», — заявил глава МИД России.

29 марта Зеленский допустил переговоры с Россией без выхода на границы Украины 1991 года. Он допустил, что президент России Владимир Путин будет готов к диалогу, если Вооруженные силы Украины смогут выйти на границы 2022 года.

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