Запад заявил, что конфликт на Украине можно завершить уже сегодня. Какое условие поставили России?

G7: Россия способна завершить конфликт на Украине уже сегодня, уйдя с территорий

Министры иностранных дел стран «Большой семерки» (G7) заявили, что конфликт на Украине можно завершить уже сегодня. Для этого, по их словам, Россия должна покинуть территории, которые западные страны считают украинскими.

Россию призвали заплатить за конфликт на Украине

Трехдневная встреча глав внешнеполитических ведомств стран «Большой семерки» прошла на острове Капри. По ее итогам было опубликовано заявление, в котором говорится о ситуации на Украине.

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Главы МИД, в частности, заявили, что Россия может прекратить конфликт на Украине уже сегодня. Они предложили Москве покинуть территории, которые после проведенных референдумов были объявлены российскими. «Мы никогда не признаем легитимность проведенных референдумов», — говорится в заявлении.

В G7 также сообщили, что продолжат поддерживать Украину, и призвали Россию «заплатить за нанесенный ущерб».

Украина перешла к плану «С» и обратилась за помощью к Западу

Председатель бюджетного комитета Верховной Рады Роксолана Пидласа сообщала, что на фоне задержек финансовой помощи из США Украина начала вести переговоры с другими странами G7, особенно с Японией и Канадой. По ее словам, длительное отсутствие средств вынуждает Киев рассматривать план «C», поскольку страна достигла предела своих возможностей.

Отмечалось, что Украина выделила почти половину своего годового бюджета — 87 миллиардов долларов — на расходы по обороне. В республике ожидают увеличения дефицита бюджета из-за волны мобилизации, на которую потребуются миллиарды.

По словам Пидласы, первоначальный план Украины предполагал, что новая помощь США и ЕС начнет поступать в январе. Это был так называемый план «А». «Задержки финансирования означают, что Киев начал рассматривать план "Б" и даже план "С". Мы также рассматриваем возможность значительного сокращения невоенных расходов и повышения налогов», — заявила она.