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06:47, 19 апреля 2024Бывший СССР

Формулу мира Зеленского назвали дорогой в пропасть

Рогов назвал формулу мира Зеленского дорогой в пропасть
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Ints Kalnins / Reuters

Глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов прокомментировал «формулу мира», предложенную президентом Украины Владимиром Зеленским для урегулирования конфликта с Россией. Его слова приводит РИА Новости.
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Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия готова к переговорам по ситуации на Украине, однако не по формуле мира, которую предлагает Зеленский. Об этом министр сообщил на встрече со спецпредставителем правительства КНР по делам Евразии Ли Хуэем.

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