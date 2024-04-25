Зеленский допустил потерю позиций ВСУ без незамедлительной помощи США

Зеленский заявил, что ВСУ могут потерять позиции без незамедлительной помощи США

Президент Украины Владимир Зеленский допустил потерю Вооруженными силами Украины (ВСУ) своих позиций в том случае, если они не получат незамедлительную помощь со стороны США. Об этом он заявил в интервью Fox News.

«Дай бог, мы получим ее как можно быстрее. В противном случае они отбросят нас. Это правда. Наши люди знают об этом, и американцы должны знать об этом», — сказал он.

24 апреля президент США Джо Байден утвердил законопроект о выделении военной помощи Украине. Он заявил, что поставки начнутся в считанные часы.

Размер нового пакета помощи Украине составит около 61 миллиарда долларов. При этом больше трети от суммы (23 миллиарда) будут выделены на восполнение запасов США. 13,8 миллиарда предназначены для закупки вооружений для Украины, еще более 11 миллиардов — на «текущие военные операции США в регионе». 7,9 миллиарда уйдут на поддержание функционирования украинского правительства, а 26 миллионов — на надзор за предоставляемой помощью Киеву.