Госсекретарь США посетит Ближний Восток

Госсекретарь США Блинкен посетит Саудовскую Аравию 29 апреля

Госсекретарь США Энтони Блинкен 29 апреля посетит Саудовскую Аравию для обсуждения ситуации на Ближнем Востоке. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на Госдепартамент США.

«Он обсудит недавнее увеличение объема гуманитарной помощи, доставляемой в Газу, и подчеркнет важность обеспечения устойчивого роста», — приводит агентство слова ведомства.

Дополнительно сообщается, что дипломат хочет подтвердить приверженность США созданию отдельного независимого палестинского государства при гарантиях независимости Израиля. Блинкен также примет участие в Совете сотрудничества арабских государств Персидского залива, а также в специальной сессии Всемирного экономического форума (ВЭФ).

26 апреля Блинкен завершил свой визит в Китай. В последний день своей поездки госсекретарь встретился с председателем КНР Си Цзиньпином, заявившим, что Пекин хочет видеть США «уверенными, открытыми и процветающими» и надеется на взаимность.