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01:26, 27 апреля 2024Мир

Блинкен завершил визит в Китай

Госсекретарь США Блинкен завершил 3-дневный визит в КНР встречей с Си Цзиньпином
Энтони Блинкен

Энтони Блинкен. Фото: Mark Schiefelbein / Reuters

Госсекретарь США Энтони Блинкен в пятницу, 26 апреля, завершил трехдневный визит в Китай. Об этом пишет CNN.

В последний день своего визита Блинкен встретился с председателем КНР Си Цзиньпинем, заявившим, что Пекин хочет видеть США «уверенными, открытыми и процветающими» и надеются на взаимность. «Мы надеемся, что Соединенные Штаты будут рассматривать развитие Китая в позитивном свете», — добавил он.

Ранее сообщалось, что переговоры главы госдепа США Энтони Блинкена с главой МИД КНР Ван И в Пекине начались с взаимных упреков и предупреждений об опасных просчетах.

Кроме того, Блинкен заявил, что Вашингтон готов ввести новые санкции против Китая на фоне обострения ситуации на Украине.

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      Марина Совина
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