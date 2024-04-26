Переговоры США и Китая начались с взаимных упреков

Bloomberg: переговоры США и Китая в Пекине начались с взаимных упреков

Переговоры главы госдепа США Энтони Блинкена с главой МИД КНР Ван И в Пекине начались с взаимных упреков и предупреждений об опасных просчетах. Об этом сообщает агентство Associated Press (AP).

«В целом китайско-американские отношения начинают стабилизироваться. Но в то же время негативные факторы в отношениях все еще усиливаются и нарастают, и отношения сталкиваются со всевозможными разрушениями (...) Законные права Китая на развитие были необоснованно подавлены, и наши основные интересы столкнулись с проблемами», — отметил Ван И.

Дипломат указал на ситуацию в Южно-Китайском море, выразив недовольство планами США по расширению своей военной инфраструктуры. Он подчеркнул, что Китай имеет право на выстраивание отношений со всеми странами, косвенно предполагая в том числе и Россию.

В свою очередь Блинкен признал, что между сторонами существуют разногласия. Он призвал решить существующие противоречия дипломатией и заявил о готовности двух стран решить противоречия мирным способом.

С соответствующими заявлениями китайская сторона выступила в ответ на недавние заявления со стороны Блинкена. В частности, госсекретарь ранее объявил, что в входе визита в КНР выразит обеспокоенность поддержкой Пекином военно-промышленного комплекса России, которая якобы угрожает европейской безопасности и не отвечает интересам Китая