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08:24, 26 апреля 2024Мир

Переговоры США и Китая начались с взаимных упреков

Bloomberg: переговоры США и Китая в Пекине начались с взаимных упреков

Фото: Mark Schiefelbein / Pool / Reuters

Переговоры главы госдепа США Энтони Блинкена с главой МИД КНР Ван И в Пекине начались с взаимных упреков и предупреждений об опасных просчетах. Об этом сообщает агентство Associated Press (AP).

«В целом китайско-американские отношения начинают стабилизироваться. Но в то же время негативные факторы в отношениях все еще усиливаются и нарастают, и отношения сталкиваются со всевозможными разрушениями (...) Законные права Китая на развитие были необоснованно подавлены, и наши основные интересы столкнулись с проблемами», — отметил Ван И.

Дипломат указал на ситуацию в Южно-Китайском море, выразив недовольство планами США по расширению своей военной инфраструктуры. Он подчеркнул, что Китай имеет право на выстраивание отношений со всеми странами, косвенно предполагая в том числе и Россию.

В свою очередь Блинкен признал, что между сторонами существуют разногласия. Он призвал решить существующие противоречия дипломатией и заявил о готовности двух стран решить противоречия мирным способом.

С соответствующими заявлениями китайская сторона выступила в ответ на недавние заявления со стороны Блинкена. В частности, госсекретарь ранее объявил, что в входе визита в КНР выразит обеспокоенность поддержкой Пекином военно-промышленного комплекса России, которая якобы угрожает европейской безопасности и не отвечает интересам Китая

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