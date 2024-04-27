В России снизился уровень бедности

В России уровень бедности в 2023 году составил 8,5 процента

В России в 2023 году снизился уровень бедности. Об этом со ссылкой на данные Росстата пишет РИА Новости.

Доля граждан страны с доходами ниже границы бедности (ее средний уровень составлял 14 399 рублей в месяц) сократилась до 8,5 процента. По данным ведомства, в 2022 году этот показатель составил 9 процентов. При этом самый низкий уровень бедности всего в прошлом году был зафиксирован в Ямало-Немецком автономном округе (3,6 процента), Санкт-Петербурге (4,4 процента) и Москве (4,5 процента). Наибольшая доля бедного населения — в Ингушетии (27,7 процента), Карачаево-Черкесии (23,5 процента) и Тыве (20,6 процента).

Исполняющий обязанности гендиректора ВНИИ труда Владимир Смирнов объясняет увеличение доходов россиян ростом заработных плат и снижением уровня безработицы. Он отметил, что уровень бедности в 8,5 процента стал минимальным за всю современную российскую историю, при этом он имеет потенциал для дальнейшего снижения.

Ранее руководитель направления анализа и прогнозирования макроэкономических процессов ЦМАКП Дмитрий Белоусов заявил, что в России на фоне проведения специальной военной операции начинается «революция зарплат». Он объяснил, что военнослужащие, получавшие высокие доходы в ходе СВО, не согласятся вернуться на прежние рабочие места с гораздо меньшей оплатой труда.