В России спрогнозировали «революцию зарплат»

Экономист ЦМАКП Белоусов спрогнозировал в России «революцию зарплат»

В России на фоне проведения специальной военной операции начинается «революция зарплат». Об этом со ссылкой на прогноз руководителя направления анализа и прогнозирования макроэкономических процессов ЦМАКП Дмитрия Белоусова пишет РБК.

В аналитической записке «Как развивалась экономика в 2023 и начале 2024 года» он отметил, что военнослужащие, получавшие высокие доходы в ходе СВО, не согласятся вернуться на прежние рабочие места с гораздо меньшей оплатой труда. Из-за этого российская экономика столкнется с исчерпанием готовности населения к дешевому труду, и эта тенденция сохранится после завершения военных действий, отметил экономист.

«Высокие выплаты военнослужащим уже сегодня автоматически задают ориентир для рынка труда — хотя бы из соображений удержания занятых», — отмечается в документе. Этот вывод подтверждается данными статистики — по итогам 2023 года реальные зарплаты россиян выросли на 7,8 процента, что опередило рост ВВП (плюс 3,6 процента). В то же время реальные доходы граждан увеличились на 5,4 процента, а потребление товаров и услуг — на 5,9 процента, добавил эксперт.