В России предложили поднять зарплаты до уровня МРОТ

В России предложили установить размер минимального оклада на уровне МРОТ

В России предложили поднять минимальные ставки зарплаты до уровня минимального размера оплаты труда (МРОТ). Об этом со ссылкой на законопроект, внесенный в Госдуму фракцией «Справедливая Россия — За правду» во главе с Сергеем Мироновым, пишут «Известия».

Авторы документа указывают на сохраняющийся дефицит кадров практически во всех отраслях экономики РФ. По их мнению, «без установления минимальных государственных гарантий вознаграждения за труд невозможно перейти к экономике высоких заработных плат», а также воспитывать и сохранять квалифицированных специалистов.

На данный момент в большинстве организаций страны установлены размеры тарифных ставок ниже МРОТ, говорится в законопроекте. Ранее, согласно утратившей силу части 4 статьи 133 Трудового кодекса РФ, оклады не могли быть меньше этого показателя.

Сергей Миронов уточнил, что падение зарплат ниже МРОТ началось в 2007 году, когда поправки в законы ликвидировали минимальные государственные гарантии вознаграждения за труд и позволили работодателям понизить базовые зарплаты. По оценке экспертов, более 700 тысяч россиян сейчас сталкиваются с таким начислением оплаты труда, добавил он.

Ранее Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила изменить расчет минимального размера оплаты труда (МРОТ). Организация поддерживает предложение президента РФ Владимира Путина о росте минимальной зарплаты к 2030 году до 35 тысяч рублей и считает, что необходимо «двигаться к ориентиру минимального потребительского бюджета» и на его основе рассчитывать МРОТ.