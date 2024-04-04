В России предложили изменить расчет МРОТ

ФНПР предложили рассчитывать МРОТ по минимальному потребительскому бюджету

Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила изменить расчет минимального размера оплаты труда (МРОТ). Об этом в ходе 12-го съезда профсоюзных организаций России заявил председатель ФНПР Михаил Шмаков, его слова приводит РИА Новости.

Он отметил, организация поддерживает предложение президента РФ Владимира Путина о росте минимальной зарплаты к 2030 году до 35 тысяч рублей. ФНПР считает, что необходимо «двигаться к ориентиру минимального потребительского бюджета», и на его основе рассчитывать МРОТ, сказал Шмаков.

Он объяснил, что в России появились сложности с расчетом этого показателя, когда он стал базироваться не на расходах, а на доходах граждан. По словам главы ФНПР, это спровоцировало замедление роста МРОТ и привело к необходимости вмешательства президента.

Ранее Путин пообещал, что правительство страны продолжит индексировать МРОТ. По словам главы государства, к 2030 году минимальные зарплаты в стране должны быть увеличены почти в два раза — до 35 тысяч рублей в месяц. Ответственным за повышение МРОТ в России «опережающими темпами» Путин назначил премьер-министра Михаила Мишустина, он должен представить соответствующий доклад до 15 марта 2025 года.