Путин пообещал продолжить индексировать минимальные зарплаты в России

Путин: в России продолжат индексировать минимальный размер оплаты труда

Правительство России продолжит индексировать минимальный размер оплаты труда (МРОТ). Так на съезде Федерации независимых профсоюзов РФ пообещал президент Владимир Путин, его цитирует РИА Новости.

По словам главы государства, к 2030 году минимальные зарплаты в стране должны быть увеличены почти в два раза — до 35 тысяч рублей в месяц.

Ответственным за повышение МРОТ в России «опережающими темпами» Путин назначил премьер-министра Михаила Мишустина. Он должен представить соответствующий доклад до 15 марта 2025 года, а в дальнейшем отчитываться один раз в полгода.

На текущий момент минимальный размер оплаты труда в России составляет 19 242 рубля. С 1 января 2024 года показатель увеличили на 18,5 процента, благодаря чему он стал больше на три тысячи рублей. Изменение важного для экономики страны показателя, от которого зависит размер пособий по беременности и родам, больничных и других выплат, способствует повышению заработной платы около 4,8 миллиона работников.

