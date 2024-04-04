Путин пообещал продолжить индексировать минимальные зарплаты в России
Правительство России продолжит индексировать минимальный размер оплаты труда (МРОТ). Так на съезде Федерации независимых профсоюзов РФ пообещал президент Владимир Путин, его цитирует РИА Новости.
По словам главы государства, к 2030 году минимальные зарплаты в стране должны быть увеличены почти в два раза — до 35 тысяч рублей в месяц.
Ответственным за повышение МРОТ в России «опережающими темпами» Путин назначил премьер-министра Михаила Мишустина. Он должен представить соответствующий доклад до 15 марта 2025 года, а в дальнейшем отчитываться один раз в полгода.
На текущий момент минимальный размер оплаты труда в России составляет 19 242 рубля. С 1 января 2024 года показатель увеличили на 18,5 процента, благодаря чему он стал больше на три тысячи рублей. Изменение важного для экономики страны показателя, от которого зависит размер пособий по беременности и родам, больничных и других выплат, способствует повышению заработной платы около 4,8 миллиона работников.