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14:20, 4 апреля 2024Экономика

Путин пообещал продолжить индексировать минимальные зарплаты в России

Путин: в России продолжат индексировать минимальный размер оплаты труда

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Правительство России продолжит индексировать минимальный размер оплаты труда (МРОТ). Так на съезде Федерации независимых профсоюзов РФ пообещал президент Владимир Путин, его цитирует РИА Новости.

По словам главы государства, к 2030 году минимальные зарплаты в стране должны быть увеличены почти в два раза — до 35 тысяч рублей в месяц.

Ответственным за повышение МРОТ в России «опережающими темпами» Путин назначил премьер-министра Михаила Мишустина. Он должен представить соответствующий доклад до 15 марта 2025 года, а в дальнейшем отчитываться один раз в полгода.

На текущий момент минимальный размер оплаты труда в России составляет 19 242 рубля. С 1 января 2024 года показатель увеличили на 18,5 процента, благодаря чему он стал больше на три тысячи рублей. Изменение важного для экономики страны показателя, от которого зависит размер пособий по беременности и родам, больничных и других выплат, способствует повышению заработной платы около 4,8 миллиона работников.

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      Вячеслав Агапов
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