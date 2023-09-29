Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
15:29, 29 сентября 2023Экономика

В России увеличат МРОТ

Кабмин внес в Госдуму законопроект об увеличении МРОТ до 19 242 рублей
СюжетНаселение России:

Фото: Пелагия Тихонова / Коммерсантъ

Правительство России внесло в Госдуму законопроект об увеличении минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2024 году до 19 242 рублей. Текст документа размещен в думской электронной базе.

В пояснительной записке указано, что увеличение показателя составит 18,5 процента, а принятие законопроекта поспособствует повышению заработной платы около 4,8 миллиона работников. Таким образом, МРОТ вырастет ровно на три тысячи рублей с нынешних 16 242 рублей.

В законопроекте также присутствует инициатива об увеличении соотношения МРОТ и медианной зарплаты — с 1 января 2025 оно должно быть не ниже 48 процентов, тогда как до сих пор устанавливался на уровне 42 процентов медианной заработной платы.

Ранее 29 сентября из внесенного кабмином в Госдуму проекта бюджета стало известно, что федеральный прожиточный минимум на душу населения в России в 2024 году увеличится до 15 453 рубля. Для трудоспособного населения показатель достигнет 16 844 рублей для пенсионеров будет — 13 290 рублей, для детей — 14 989 рублей. Прожиточный минимум для каждой категории будет проиндексирован на прогнозный уровень инфляции по итогам 2023 года — 7,5 процента

Что думаешь? Оцени!
    Дмитрий Воронин
    Обсудить
    Последние новости

    Минобороны России сообщило о перегруппировке ВСУ под Работино

    В российском городе мать с ребенком провели в плену полгода

    В Китае построили железную дорогу через море

    В российском городе ищут расправившегося над женщиной разнорабочего

    В НАТО назвали условие применения Россией ядерного оружия

    Путин определил число подлежащих призыву осенью россиян

    Участникам СВО вернут деньги за несостоявшиеся зарубежные поездки

    Путин подписал указ о начале осеннего призыва

    Российских паралимпийцев допустили к Олимпийским играм-2024 в Париже

    Миссия ООН посетит Нагорный Карабах

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости