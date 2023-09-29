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15:20, 29 сентября 2023Экономика

Раскрыт рост прожиточного минимума в России в 2024 году

Прожиточный минимум в России в 2024 году составит 15 453 рубля
СюжетНаселение России:

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Федеральный прожиточный минимум на душу населения в России в 2024 году составит 15 453 рубля, следует из внесенного в Госдуму проекта бюджета на 2024 год. Документ опубликован в Системе обеспечения законодательной деятельности.

Для трудоспособного населения показатель достигнет 16 844 рублей для пенсионеров будет — 13 290 рублей, для детей — 14 989 рублей.

Прожиточный минимум для каждой категории будет проиндексирован на прогнозный уровень инфляции по итогам 2023 года — 7,5 процента. Таким образом, по сравнению с текущим годом прожиточный минимум в целом по стране вырастет на 1078 рублей, для трудоспособного населения — на 1175 рублей, для пенсионеров — на 927 рублей, для детей — на 1045 рублей.

При этом в 2022 году власти прогнозировали, что в 2024 году общероссийский прожиточный минимум составит 15 049 рублей. Его рассчитывали от прогнозируемой границы бедности в 2023 году.

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    Софья Ермакова
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