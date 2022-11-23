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15:17, 23 ноября 2022Экономика

Госдума приняла закон об увеличении прожиточного минимума

Госдума в третьем чтении приняла законопроект об увеличении прожиточного минимума

Фото: РИА Новости

Депутаты Госдумы приняли в третьем, окончательном, чтении законопроект об увеличении прожиточного минимума в России до 14 375 рублей, передает РИА Новости. Ранее документ был принят во втором чтении.

Как говорится в пояснительной записке к документу, величина прожиточного минимума устанавливается федеральным законом о бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период. Такой порядок устанавливается из-за состояния экономики и высоких темпов роста уровня инфляции, вызванного ограничениями, связанными с распространением в 2020-2021 годах COVID-19, а также из-за санкций с марта 2022-го.

Величина показателя будет установлена исходя из прогнозируемой границы бедности по итогам 2023 (14 375 рублей) и 2024 (15 049 рублей) годов.

В сентябре Минтруд предложил увеличить минимальный размер оплаты труда и прожиточный минимум на будущий год. Министр труда и социальной защиты Антон Котяков указал, что совокупные темпы роста базовых социальных гарантий будут выше прогнозируемой инфляции в 12,4 процента.

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Платон Щукин
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