Госдума приняла во втором чтении законопроект о прожиточном минимуме

Госдума во втором чтении приняла законопроект о прожиточном минимуме в 14375 рублей

Госдума приняла во втором чтении законопроект, который приостанавливает действие норм закона о прожиточном минимуме.

Это нужно, чтобы установить прожиточный минимум в 2023 году исходя из прогнозируемой границы бедности. Его размер составит 14 375 рублей, пишет РИА Новости.

Величина прожиточного минимума будет установлена исходя из прогнозируемой границы бедности по итогам 2023 (14 375 рублей) и 2024 (15 049 рублей) годов, говорится в пояснительной записке к документу.

В конце сентября Минтруд предложил увеличить МРОТ до 16 242 рублей и прожиточный минимум — до 14 375 рублей на 2023 год. В этом году минимальный размер оплаты труда повышался два раза — 1 января и 1 июня. В настоящее время сумма составляет 15 279 рублей.

Ранее в ноябре был подписан закон, по которому с 1 января 2023 года в России беременные женщины и семьи с детьми до 17 лет, доход которых ниже одного регионального прожиточного минимума на человека, будут получать единое пособие. При назначении выплат будут учитываться доходы семьи, наличие движимого и недвижимого имущества, а также трудовой потенциал. Так, размер пособия может составлять 50, 75 или 100 процентов от регионального прожиточного минимума трудоспособного населения.