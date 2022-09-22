Минтруд России предложил увеличить МРОТ и прожиточный минимум

Минтруд России предложил увеличить МРОТ на 2023 год до 16 242 рублей

Минтруд предложил увеличить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) и прожиточный минимум на 2023 год. Об инициативе сообщается на сайте министерства.

Так, МРОТ намерены увеличить до 16 242 рублей, а прожиточный минимум — до 14 375 рублей. Проекты законов внесут в Госдуму в составе бюджетного пакета. Министр труда и социальной защиты Антон Котяков указал, что совокупные темпы роста базовых социальных гарантий будут выше прогнозируемой инфляции в 12,4 процента.

В ведомстве отметили, что благодаря повышению прожиточного минимума возрастут ежемесячные выплаты для 15 миллионов граждан.

11 августа депутаты думской фракции ЛДПР внесли в нижнюю палату парламента законопроект с предложением повысить МРОТ до 30 тысяч рублей с 1 января 2023 года.

Об индексации пенсий неработающим пенсионерам, а также прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда сообщил 25 мая президент Владимир Путин. Он потребовал к концу года обеспечить снижение уровня бедности. Ключевым, согласно заявлению Путина, должно быть благосостояние граждан. С 1 июня 2022 МРОТ составляет 15 279 рублей.