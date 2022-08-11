Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

В Госдуме предложили повысить МРОТ в два раза

«Известия»: в Госдуме предложили повысить МРОТ до 30 тысяч рублей

Фото: РИА Новости

В России предлагают повысить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в два раза — до 30 тысяч рублей, сделать это планируют с 1 января 2023 года. Как узнали «Известия», такой законопроект 11 августа планирует внести в Госдуму группа депутатов от ЛДПР.

«Минимальный размер оплаты труда в России значительно ниже данного показателя большинства стран Европы. Низкий уровень МРОТ приводит к дифференциации доходов населения, спаду производства, обширной теневой экономике, росту социальной напряженности», — отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

В 2019 году МРОТ был 12 130 рублей, к 1 января 2021 года он увеличился лишь на 5,5 процента — до 12 792 рублей в месяц. В этом году он повышался дважды и составил 15 279 рублей. На рост МРОТ в два раза может потребоваться 1,16 триллиона рублей.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова предложила поднять размер стипендий российских студентов до уровня МРОТ.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
В России указали на готовность НАТО оправдывать применение ядерного оружия
В Москве стали меньше строить пятиэтажки
Зарезанная российская порноактриса планировала выйти замуж за своего убийцу
Вильфанд объяснил умеренность погоды в Москве на фоне аномальной жары в Европе
Новый корабль с крылатыми ракетами «Калибр» отправили на испытания
Модель поправилась на пять размеров и рассказала о плюсах новой внешности
Россиянин пойдет под суд за забитую до смерти знакомую
Боррель призвал европейцев к готовности «заплатить цену» за поддержку Украины
Врач предупредил о плачевных для внешности последствиях потери зубов
Уехавшие на Украину жители Херсонщины начали возвращаться
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.