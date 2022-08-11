В Госдуме предложили повысить МРОТ в два раза

«Известия»: в Госдуме предложили повысить МРОТ до 30 тысяч рублей

В России предлагают повысить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в два раза — до 30 тысяч рублей, сделать это планируют с 1 января 2023 года. Как узнали «Известия», такой законопроект 11 августа планирует внести в Госдуму группа депутатов от ЛДПР.

«Минимальный размер оплаты труда в России значительно ниже данного показателя большинства стран Европы. Низкий уровень МРОТ приводит к дифференциации доходов населения, спаду производства, обширной теневой экономике, росту социальной напряженности», — отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

В 2019 году МРОТ был 12 130 рублей, к 1 января 2021 года он увеличился лишь на 5,5 процента — до 12 792 рублей в месяц. В этом году он повышался дважды и составил 15 279 рублей. На рост МРОТ в два раза может потребоваться 1,16 триллиона рублей.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова предложила поднять размер стипендий российских студентов до уровня МРОТ.