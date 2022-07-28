Стипендии российским студентам предложили поднять до уровня МРОТ

«Известия»: депутат Лантратова предложила поднять стипендии студентам до уровня МРОТ

Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова предложила поднять размер стипендий российских студентов до уровня МРОТ. Соответствующее обращение направлено премьер-министру Михаилу Мишустину. Об этом в четверг, 28 июля, пишут «Известия» со ссылкой на соответствующее письмо.

Депутат просит главу правительства рассмотреть вопрос индексации стипендий на реальный уровень инфляции 8,6 процента в 2022 году по аналогии со страховыми пенсиями. При рассмотрении бюджета на 2023 год Лантратова просит кабмин поддержать инициативу о внесении изменений в законодательство о том, что минимальный размер норматива для формирования стипендиального фонда не может быть ниже уровня МРОТа региона, где располагается учебное заведение.

Лантратова указала, что ежегодно стипендии для студентов, аспирантов, докторантов, интернов и ординаторов в России индексируются на прогнозный уровень инфляции. В 2022 и 2023 годах он запланирован в размере четырех процентов, однако, указывает парламентарий, уровень инфляции в нынешнем году был выше установленного. «Даже если студент получает все возможные виды стипендий, их общий размер не превышает минимального размера оплаты труда, который с 1 июня 2022 года равен 15 279 рублям», — пишет она.

Автор инициативы в беседе в изданием пояснила, что сейчас реально просить правительство об индексации стипендий, поскольку федеральный бюджет на 2022 год уже сформирован. Но при формировании бюджета на следующий год необходимо предусмотреть повышение стипендии до уровня МРОТ, считает она. В Минобрнауки газете сообщили, что запрос Лантратовой поступил в ведомство, он будет рассмотрен в установленном порядке.

27 мая министр финансов России Антон Силуанов заявил, что у государства есть деньги на поддержку россиян. Он обратил внимание, что в России внепланово повысилась инфляция, в настоящий момент она составляет больше 17 процентов. В связи с этим, подчеркнул Силуанов, при определении мер социальной поддержки в первую очередь президент Владимир Путин объявил о повышении пенсий, минимального размера оплаты труда и прожиточного минимума на 10 процентов.