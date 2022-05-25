Президент Путин объявил об увеличении прожиточного минимума в России на 10% с 1 июня

В России с 1 июня прожиточный минимум увеличится на 10 процентов. Об этом объявил президент Владимир Путин на заседании президиума Государственного совета, трансляция доступна на портале «Смотрим».

По состоянию на 2022 год прожиточный минимум составлял 11 950 рублей. Для трудоспособных граждан выплачивали 13 026 рублей, для детей — 11 592 рубля, а для пенсионеров — 10 277 рублей. Прожиточный минимум определяется как соотношение с медианной заработной платой и медианным среднедушевым доходом.

«В среднем по стране он составит 13 919 рублей», — сообщил президент.

Помимо этого, глава государства предложил с 1 июня на 10 процентов увеличить размер пенсии неработающим пенсионерам.

О необходимости помочь россиянам Путин говорил 18 апреля, тогда он обещал, что правительство подготовит параметры повышения всех социальных выплат, а также пенсий и зарплат бюджетников. Необходимость выплат он связал с инфляционным давлением. К первым числам апреля показатель роста цен составлял 17,5 процента в годовом выражении. Президент утверждал, что ситуация с инфляцией стабилизируется.