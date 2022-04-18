Путин рассказал об инфляции и пообещал помочь россиянам

Президент Путин пообещал повысить социальные выплаты, пенсии и зарплаты бюджетников

Президент России Владимир Путин заявил, что необходимо помочь россиянам на фоне роста цен. Об этом сообщает ТАСС.

Путин пообещал, что правительство подготовит параметры повышения всех социальных выплат, а также пенсий и зарплат бюджетников. Такие меры, как рассказал президент, связаны с инфляционным давлением: за последние полтора месяца цены в России сильно выросли. Инфляция составила 9,4 процента за полтора месяца, а на 8 апреля — 17,5 процента в годовом выражении.

Президент также обратился к правительству и Центральному банку и попросил обратить внимание на ускорение инфляции. «Люди чувствуют это на своем семейном бюджете, чувствуют, как выросли цены, и нужно поддержать наших граждан, помочь им справиться с инфляционной волной», — заявил Путин.