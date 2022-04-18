Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Путин заявил о стабилизации ситуации в экономике

Путин заявил о стабилизации экономики и возвращении курса рубля к уровням начала года

Фото: пресс-служба Администрации президента РФ

Ситуация в российской экономике стабилизируется, а курс рубля возвращается к уровням начала года. Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает ТАСС.

По его словам, товарные запасы в российских торговых сетях восстанавливаются и спрос пришел в норму. «Инфляция в России сейчас стабилизируется», — подчеркнул также Путин и призвал поддержать граждан и помочь справиться с инфляционной волной.

В ходе совещания глава государства также заявил о необходимости постоянно отслеживать ситуацию в экономике и на рынке труда, своевременно принимать решения. По мнению президента, Центробанку и правительству все время это удавалось.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина рассказала о последствиях западных санкций для России — для экономики страны начинается непростой период структурных изменений. Вместе с тем глава ЦБ добавила, что российская банковская система «крепко стоит на ногах» и способна выдерживать серьезные удары.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Путин рассказал об инфляции и пообещал помочь россиянам
Премьер Молдавии исключила предоставление военной помощи Украине
В России запустили туристический поезд со стеклянным полом
Бывший начальник полигона Капустин Яр частично признал вину по делу о взятке
Ливия отказалась поставлять больше нефти и газа в Европу
В Госдуме предложили проверять перформансы на провокации
В России стали строить больше жилья
Пашинян обсудит с Путиным договоренности по Карабаху
Раскрыто влияние излучения телефона на возникновение рака мозга
В Москве нашли убитой семью бывшего вице-президента «Газпромбанка»
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.