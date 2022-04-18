Путин заявил о стабилизации ситуации в экономике

Путин заявил о стабилизации экономики и возвращении курса рубля к уровням начала года

Ситуация в российской экономике стабилизируется, а курс рубля возвращается к уровням начала года. Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает ТАСС.

По его словам, товарные запасы в российских торговых сетях восстанавливаются и спрос пришел в норму. «Инфляция в России сейчас стабилизируется», — подчеркнул также Путин и призвал поддержать граждан и помочь справиться с инфляционной волной.

В ходе совещания глава государства также заявил о необходимости постоянно отслеживать ситуацию в экономике и на рынке труда, своевременно принимать решения. По мнению президента, Центробанку и правительству все время это удавалось.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина рассказала о последствиях западных санкций для России — для экономики страны начинается непростой период структурных изменений. Вместе с тем глава ЦБ добавила, что российская банковская система «крепко стоит на ногах» и способна выдерживать серьезные удары.