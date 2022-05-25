Президент Путин объявил об индексации пенсий неработающим пенсионерам на 10% с 1 июня

Президент России Владимир Путин предложил с 1 июня на 10 процентов увеличить размер пенсии неработающим пенсионерам, передает РИА Новости.

Он объявил, что размер прожиточного минимума и минимальный размер оплаты труда с начала следующего месяца также будут увеличены в том же объеме. Кроме того, Путин потребовал к концу года обеспечить снижение уровня бедности.

Ключевым, согласно заявлению Путина, должно быть благосостояние граждан. Он призвал последовательно добиваться роста зарплат.

Глава государства при этом признал, что год для России «непростой», и заявил, что инфляция превысила 11 процентов. Путин призвал власти реагировать на рост цен и объявил, что по итогам года он должен составить 15 процентов. По данным Центрального банка, в апреле уровень инфляции приблизился к 18 процентам.