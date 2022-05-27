Силуанов заверил в наличии денег для поддержки россиян

Министр финансов Силуанов заявил, что в бюджете предусмотрены деньги на поддержку россиян

Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что у государства есть деньги на поддержку россиян. Об этом он рассказал в интервью, опубликованном на платформе «Смотрим».

Он обратил внимание, что в России внепланово повысилась инфляция, в настоящий момент она составляет больше 17 процентов. В связи с этим, подчеркнул Силуанов, при определении мер социальной поддержки в первую очередь президент объявил о повышении пенсий, минимального размера оплаты труда и прожиточного минимума на 10 процентов.

Глава Минфина РФ заверил, что денежные средства предусмотрены в бюджете, поскольку социальная поддержка граждан является одним из важнейших приоритетов работы правительства. «Поскольку это постоянно действующее обязательство, эти деньги будут предусмотрены и на последующие годы», — подчеркнул он.

Ранее глава Минтруда Антон Котяков сообщил, что размер прожиточного минимума трудоспособного населения после индексации составит 15 172 рубля, для пенсионеров — 11 970 рублей. Новый средний размер пенсии в России после индексации составит 19 360 рублей.