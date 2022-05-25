Минтруд назвал величину прожиточного минимума после индексации

Котяков: прожиточный минимум трудоспособного населения после индексации составит ₽15 172

Прожиточный минимум трудоспособного населения после индексации составит 15 172 рубля, для пенсионеров — 11 970 рублей. Такую величину выплаты назвал глава Минтруда Антон Котяков, сообщает ТАСС.

Министр уточнил, что выплаты, привязанные к прожиточному минимуму, будут проиндексированы автоматически, подавать заявление не нужно.

Ранее Котяков сообщил, что новый средний размер пенсии в России после индексации составит 19 360 рублей. Он указал, что в среднем прибавка к пенсии составит 1760 рублей. Министр также добавил, что Пенсионный фонд начнет доставку повышенных на 10 процентов пенсий с 3 июня.

25 мая президент России Владимир Путин предложил с 1 июня на 10 процентов увеличить размер пенсии неработающим пенсионерам. Он объявил, что размер прожиточного минимума и минимальный размер оплаты труда с начала следующего месяца также будут увеличены в том же объеме.