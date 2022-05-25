Назван новый средний размер пенсии после индексации

Антон Котяков: средний размер пенсии в России после индексации составит 19 360 рублей

Министр труда и социальной защиты Антон Котяков сообщил, что новый средний размер пенсии в России после индексации составит 19 360 рублей. Его слова приводит ТАСС.

Котяков указал, что в среднем прибавка к пенсии составит 1760 рублей. «Безусловно, размер прибавки будет рассчитан персонально на каждого гражданина, для каждого пенсионера», — подчеркнул министр.

Он также отметил, что Пенсионный фонд начнет доставку повышенных на 10 процентов пенсий с 3 июня.

Ранее 25 мая президент России Владимир Путин предложил с 1 июня на 10 процентов увеличить размер пенсии неработающим пенсионерам. Он объявил, что размер прожиточного минимума и минимальный размер оплаты труда с начала следующего месяца также будут увеличены в том же объеме.

В начале мая правительство представило Владимиру Путину инициативу и предложения по дополнительной индексации пенсий и социальных пособий. По мнению Котякова, такие меры позволят снизить темпы снижения показателей реальных доходов населения.