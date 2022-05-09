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Правительство представило Путину предложения об увеличении пенсий и пособий

Правительство представило Путину инициативу о дополнительной индексации пенсий и пособий

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Правительство представило президенту России Владимиру Путину инициативу и предложения по дополнительной индексации пенсий и социальных пособий. Об этом заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков, сообщает РИА Новости.

«Мы направили свои предложения в аппарат правительства, и правительство представило президенту», — заявил глава Минтруда о будущем увеличении индексации выплат. Он уточнил, что в документах рассматриваются несколько вариантов параметров дополнительной индексации.

По мнению министра, такие меры позволят снизить темпы снижения показателей реальных доходов населения.

Ранее о подобных инициативах сообщил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, депутат от фракции ЛДПР Ярослав Нилов. Он заявил, что в скором времени правительство примет решение по индексации социальных выплат. «Коэффициент [индексации] определит правительство, исходя из изменения цен, которые произошли за последнее время», — уточнил политик.

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Дмитрий Сотак
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